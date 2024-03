La Rando du Souvenir parking Airbus Méaulte, dimanche 28 avril 2024.

La Rando du Souvenir dans le cadre du Centenaire de l’Aéronautique Dimanche 28 avril, 08h00 parking Airbus sur inscription

Marche et courses Trail, cyclo et VTT organisées par Airbus Atlantic et l’association Chés Avionneux avec passage sur un site exceptionnel

Départ : parking Airbus Atlantic – Méaulte

Rens. : inscription sur place à partir de 8h / Départs entre 8h et 9h15 /

Facebook « Chés Avionneux » ou 06 10 10 95 59

Tarifs : 6€ (non licenciés) / 4€ : marche/trail & lienciés FFCT

parking Airbus route de bray – 80300 Méaulte Méaulte 80300 Somme Hauts-de-France

Chés Avionneux