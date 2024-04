La Grande Randonnée vers Paris dans la Somme Péronne, samedi 27 avril 2024.

En route pour la Grande Randonnée vers Paris !

Du 27 au 30 avril, la Grande Randonnée vers Paris sera dans la Somme.

4 randonnées et 4 randos santé parcourront le territoire sur les 4 jours, de quoi se mettre en forme à l’approche des Jeux Olympiques.

Au programme du 27 au 30 avril dans la Somme

– 27 avril Etape de Sailly-Saillisel à Péronne (14 km) + Rando Santé de Allaines à Péronne

– 28 avril Etape de Saint-Christ-Briost à Ham (22 km) + Randos Santé de Falvy à Voyennes et d’Offoy à Ham

– 29 avril à 14h Randonnée Patrimoine de 5 km dans Péronne (accompagnée par les Marcheurs Péronnais et le Pays d’art et d’histoire), avec arrivée gourmande à l’Office de Tourisme

– 30 avril Etape Ham Golancourt Ham (11 km) + Rando Santé de Ham à Golancourt

Les documents d’inscriptions sont disponibles à l’Office de Tourisme.

Inscription obligatoire avant le 10 avril .

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-30

1 Rue Louis XI

Péronne 80200 Somme Hauts-de-France

