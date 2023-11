TOURNOI DE FLÉCHETTES Taintrux, 10 février 2024, Taintrux.

Taintrux,Vosges

Tournoi sur cibles électroniques.

Inscriptions à 9 h. Début du tournoi à 10 h.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2024-02-10 09:00:00 fin : 2024-02-10 16:00:00. 10 EUR.

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



Electronic target tournament.

Registration at 9 am. Tournament starts at 10 a.m.

Refreshments and catering on site.

Torneo de puntería electrónica.

Inscripción a las 9.00 horas. El torneo comienza a las 10.00 horas.

Refrescos y comida in situ.

Turnier mit elektronischen Zielen.

Anmeldung um 9 Uhr. Beginn des Turniers um 10 Uhr.

Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES