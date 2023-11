SPECTACLE : PUR CRÉOLE 64 rue des Frères-Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges, 2 mai 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Une brigade de cuisiniers vous accueille dans son restaurant créole avec l’idée de réaliser ensemble et en direct l’un des plats emblématique de l’île de La Réunion. Au travers d’un hommage à un chef cuisinier disparu, Christian Antou, décédé en 2013, ils vont évoquer la culture de cette île et l’histoire de

son peuplement unique au monde.

« Nous allons proposer aux spectateurs de déguster la culture créole, avec ses plats mais pas seulement. Nous souhaitons poursuivre, comme nous avons pu le faire avec d’autres spectacles, cette recherche sur l’immersion du spectateur dans un univers, en mettant tous ses sens en action. Le goût, et plus particulièrement l’odorat, provoquent en nous des sensations sans filtre. »

La compagnie Histoire d’Eux est un collectif d’artistes créé en 2005 par le metteur en scèneYannick Toussaint.

« Notre travail est résolument tourné vers la marionnette ; un univers dans lequel nous nous plongeons avec délectation tant les formes qu’elle peut revêtir sont riches et variées. Nous nous appuyons également sur notre connaissance du théâtre et des auteurs contemporains. Nos diIfférents spectacles ont en commun l’humour et une certaine poésie. Ils sont plutôt exigeants quant au contenu, tout en étant simple et attractif dans la forme. En deux mots, nous avons à cœur de créer des spectacles aussi populaires qu’inventifs. »

Jeudi 2024-05-02 19:30:00 fin : 2024-05-02 . 0 EUR.

64 rue des Frères-Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



A brigade of cooks welcomes you to its Creole restaurant with the idea of making one of Réunion Island?s emblematic dishes live together. In a tribute to the late chef Christian Antou, who died in 2013, they will evoke the island?s culture and the history of its unique settlement

unique settlement pattern.

« We’re going to offer viewers a taste of Creole culture, with its dishes but not only. As we have done with other shows, we want to continue our research into immersing the spectator in a universe, by putting all the senses into action. Taste, and particularly smell, provoke unfiltered sensations in us all

Histoire d?Eux is a collective of artists founded in 2005 by director Yannick Toussaint.

« Our work is resolutely focused on puppetry, a universe into which we plunge with delight, so rich and varied are the forms it can take. We also draw on our knowledge of contemporary theater and authors. What our different shows have in common is humor and a certain poetry. They are demanding in content, yet simple and attractive in form. In short, our aim is to create shows that are as popular as they are inventive

Una brigada de chefs le da la bienvenida a su restaurante criollo con la idea de cocinar en directo uno de los platos emblemáticos de Reunión. En un homenaje al difunto chef Christian Antou, fallecido en 2013, evocarán la cultura de la isla y la historia de su población única

única en el mundo.

« Vamos a ofrecer al público una muestra de la cultura criolla, con sus platos y mucho más. Como hemos hecho con otros espectáculos, queremos seguir investigando para sumergir al espectador en un universo poniendo en acción todos sus sentidos. El gusto, y más concretamente el olfato, provocan en todos nosotros sensaciones no filtradas

Histoire d’Eux es un colectivo de artistas fundado en 2005 por el director Yannick Toussaint.

« Nuestro trabajo se centra decididamente en los títeres, un mundo en el que nos sumergimos con tanto placer por la riqueza y variedad de formas que puede adoptar. También nos basamos en nuestro conocimiento del teatro y los autores contemporáneos. Nuestros diferentes espectáculos tienen en común el humor y una cierta poesía. Son exigentes en cuanto al contenido, pero sencillos y atractivos en cuanto a la forma. En resumen, nuestro objetivo es crear espectáculos tan populares como inventivos

Eine Brigade von Köchen empfängt Sie in ihrem kreolischen Restaurant mit der Idee, gemeinsam und live eines der typischen Gerichte der Insel La Réunion zuzubereiten. Anhand einer Hommage an den 2013 verstorbenen Chefkoch Christian Antou werden sie die Kultur der Insel und die Geschichte ihrer Bewohner erläutern

ihrer einzigartigen Besiedelung auf der Welt.

« Wir werden den Zuschauern die Möglichkeit bieten, die kreolische Kultur mit ihren Gerichten zu probieren, aber nicht nur. Wir möchten, wie schon bei anderen Aufführungen, weiter daran arbeiten, den Zuschauer in eine Welt eintauchen zu lassen, indem wir alle seine Sinne in Aktion setzen. Der Geschmacks- und insbesondere der Geruchssinn rufen in uns ungefilterte Empfindungen hervor. »

Die Compagnie Histoire d’Eux ist ein Künstlerkollektiv, das 2005 von dem Regisseur Yannick Toussaint gegründet wurde.

« Unsere Arbeit ist ganz klar auf die Marionette ausgerichtet; ein Universum, in das wir mit Freude eintauchen, da die Formen, die sie annehmen kann, so reich und vielfältig sind. Wir stützen uns auch auf unsere Kenntnisse des Theaters und der zeitgenössischen Autoren. Unsere verschiedenen Aufführungen haben Humor und eine gewisse Poesie gemeinsam. Sie sind inhaltlich anspruchsvoll, aber auch einfach und attraktiv in der Form. Mit anderen Worten: Wir wollen populäre und erfinderische Stücke schaffen. »

