FRANOULD FÊTE SES 35 ANS Dommartin-lès-Remiremont, samedi 4 mai 2024.

FRANOULD FÊTE SES 35 ANS Dommartin-lès-Remiremont Vosges

Samedi

De 14h à 17h Le jeu de piste type course d’orientation à la ferme, baptêmes à poney pour les enfants

17h démonstrations de travail à pied puis de voltige en musique

18h30 ambiance rock avec les PUNCHES à partir de19h repas Tofailles/ Collet et lard fumé puis crêpes en dessert Sur pré-réservation via flash code flyer.

*** Buvette et restauration sur place toute la journée ***Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 21:30:00

4 les Granges de Franould

Dommartin-lès-Remiremont 88200 Vosges Grand Est

L’événement FRANOULD FÊTE SES 35 ANS Dommartin-lès-Remiremont a été mis à jour le 2024-03-07 par OT REMIREMONT