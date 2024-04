CONCERT KÔZÉ, LE MONDE D’APRÈS | RELEASE PARTY LA SOURIS VERTE Épinal, vendredi 3 mai 2024.

CONCERT KÔZÉ, LE MONDE D’APRÈS | RELEASE PARTY LA SOURIS VERTE Épinal Vosges

Vendredi

Après avoir parcouru un bout de chemin sous la bannière REMONTADA , on a décidé d’effectuer un légère mutation et de renaître avec… KO^ZE´. On prend presque les mêmes et on repart. Mais on vous explique tout à la Souris Verte d’Epinal, pour la soirée de lancement de notre premier EP LE MONDE D’APRES. Parce que oui, on sort un EP et on a vraiment hâte de fêter cela avec vous ! Vous venez fêter ça avec nous ?Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:00:00

fin : 2024-05-03 21:00:00

LA SOURIS VERTE 17 rue des Etats-Unis

Épinal 88000 Vosges Grand Est

L’événement CONCERT KÔZÉ, LE MONDE D’APRÈS | RELEASE PARTY Épinal a été mis à jour le 2024-04-08 par OT EPINAL ET SA REGION