LA FÊTE DES POSSIBLES Place de la Fête La Vôge-les-Bains, samedi 4 mai 2024.

Marquez vos agendas le Samedi 4 et le Dimanche 5 Mai 2024, où vous attendent spectacles, concerts, ateliers, bourse aux plantes, villages des associations et bien plus encore lors de « La Fête des Possibles » !

Organisée par l’Association Au Fil du Bagnerot , cette fête a pour ambition de rassembler toutes les initiatives citoyennes et solidaires du territoire pour un week-end de célébration et d’engagement. L’entrée est libre, alors n’hésitez pas à venir y faire un tour !

L’association est également à la recherche de nouveaux bénévoles pour les aider dans les derniers préparatifs. Si vous souhaitez vous impliquer, contactez-les par mail à aufildubagnerot@gmail.com ou par téléphone au 06.18.36.13.54.Tout public

Place de la Fête Avenue du Colonel Chavane

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est

