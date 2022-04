TABLE RONDE : EXPRESSIONS ARTISTIQUES, GENRE ET VILLE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe Table ronde : Expressions artistiques, genre et ville Dans le cadre de l’événement En mai fais ce qu’il te plaît – Le genre en questions du 3 au 25 mai 2022. La liste des intervenants sera prochainement disponible. Des artistes (street art, spectacle vivant…) investissent l’espace urbain, rendent public leur art et mettent en exergue leurs réflexions sur le genre. L’espace urbain lui-même, androcentré et hétéronormé, peut devenir objet et sujet des performances artistiques. Artistes, associations, universitaires, actrices et acteurs de la ville du Mans sont ainsi invité·es à débattre du genre de/dans l’espace urbain. Jeudi 19 mai à 18h30

