Swan – Concert Masevaux-Niederbruck, 28 mai 2022, Masevaux-Niederbruck.

Swan – Concert Masevaux-Niederbruck

2022-05-28 20:00:00 – 2022-05-28 22:00:00

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

EUR Elle se dit autant fan de Piaf, Brel ou The Beatles que de Queen, U2 et du groupe de Heavy metal américain Evanescence.

Swan est une chanteuse avec une palette d’influences et d’envies plutôt larges.

Elle a creusé son sillon en toute simplicité dans la scène musicale alsacienne.

La chanteuse a composé son premier album intitulé « compte à rebours » en collaboration avec deux pianistes professionnels de la région, Céline Flota et Mario Tardio.

Elle vous propose de vous imprégner de son univers romantique et poétique en vous présentant un concert unique acoustique piano /guitare/voix où elle interprètera des titres cultes de la variété française et internationale ainsi que ses propres compositions.

Elle promet un certain éclectisme, sa marque de fabrique, elle qui maîtrise aussi bien les chansons qui nécessitent du coffre ou de la douceur.

Venez la découvrir, vous ne serez pas déçus !

+33 3 89 82 41 99

Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-04-21 par