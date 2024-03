Super Loto Printemps Rouziers-de-Touraine, samedi 30 mars 2024.

Super Loto Printemps Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

Le FC Gâtine Choisilles organise un Super Loto de Printemps avec plus de 4 000€ de lots et un lot de valeur finale de 700€ !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Super Loto Printemps Rouziers-de-Touraine a été mis à jour le 2024-03-05 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan