Stage grande Ourse Ligoret Tauxigny-Saint-Bauld, 1 décembre 2023, Tauxigny-Saint-Bauld.

Tauxigny-Saint-Bauld,Indre-et-Loire

Ce stage est destiné avant tout aux adolescents, collégiens et lycéens entre 12/13 ans et 17/18 ans. L’objectif est de leur mettre en main tous les outils nécessaires pour pratiquer l’astronomie et l’observation du ciel de façon complétement autonome. 2 jours , repas non compris. 10h-13h/14h-17h.

2024-01-04 fin : 2024-01-05 17:30:00. 90 EUR.

Ligoret

Tauxigny-Saint-Bauld 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This course is aimed primarily at teenagers, middle and high school students between the ages of 12/13 and 17/18. The aim is to give them all the tools they need to practice astronomy and sky observation completely independently. 2 days, meals not included. 10h-13h/14h-17h

Este curso está dirigido principalmente a adolescentes y jóvenes de entre 12/13 y 17/18 años. El objetivo es proporcionarles todas las herramientas necesarias para practicar la astronomía y la observación del cielo de forma totalmente autónoma. 2 días, comidas no incluidas. de 10.00 a 13.00 h. y de 14.00 a 17.00 h

Dieser Kurs richtet sich vor allem an Teenager, Schüler und Studenten zwischen 12/13 und 17/18 Jahren. Ziel ist es, ihnen alle notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um die Astronomie und die Beobachtung des Himmels völlig selbstständig zu betreiben. 2 Tage, Mahlzeiten nicht inbegriffen. 10:00-13:00/14:00-17:00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire