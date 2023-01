Suivez le fil Mulhouse Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Suivez le fil Mulhouse, 25 mars 2023, Mulhouse . Suivez le fil 10 rue de la Bourse Mulhouse Haut-Rhin

2023-03-25 – 2023-03-26 Mulhouse

Haut-Rhin Cet événement, qui se déroule sur un weekend, met en valeur le passé textile de la ville de Mulhouse. Profitez d’animations, de conférences, d’expositions sur le thème du textile. Programme : Vendredi 25 mars (14h-19h), samedi 26 mars (10h-18h) et dimanche 27 mars (10h-17h) à la Société Industrielle de Mulhouse : – Exposition-démonstration de la corporation des tapissiers décorateurs, de Sylvie Sevin (tissu rebrodé et nouveautés DMC), de la Maison Beauvillé (table de fête dressée) – Exposition-vente – Ateliers de couture Du jeudi 24 au dimanche 27 mars (13h-18h30) au Musée Historique : mini exposition et diaporama par Jocelyne Rueher, spécialiste de l’histoire du costume alsacien Vendredi 25 mars (17h) : conférence « Voyage au pays des Indiennes, l’industrie textile mulhousienne (19è – 20è siècle) à la Société industrielle de Mulhouse Vendredi 25 mars (14h-16h) et samedi 26 mars (9h-12h) : ateliers tissu avec La Petite Manchester au 88 avenue Aristide Briand Vendredi 25 mars, samedi 26 mars et dimanche 27 mars (13h-18h) au Musée d’Impression sur Etoffes : – Exposition-vente d’une collection-capsule de Carole Birling, Violaine Mary et Juliette Vergne – Exposition « L’imprimé dans la mode, la mode dans l’imprimé » Samedi 26 mars (14h-16h) : Balade à vélo organisée par 4 étudiants en tenue sur-cyclée, départ 59-61 avenue Aristide Briand, arrivée : Société Industrielle de Mulhouse Samedi 26 mars et dimanche 27 mars (16h) à la Société Industrielle de Mulhouse : défilé de vêtements sur-cyclés Dimanche 27 mars (15h) au Musée Historique : visite guidée par Cathy Frey, essayage de costume alsacien et photo souvenir dans la Stuwa Cet événement, qui se déroule sur un week-end, met en valeur le passé textile de la ville de Mulhouse. Profitez d’animations, de conférences, d’expositions sur le thème du textile.Programme. Vendredi 25 mars (14h-19h), samedi 26 mars (10h-18h) et dimanche 27 mars (10h-17h) à la Société Industrielle de Mulhouse . +33 3 89 66 93 39 Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse 10 rue de la Bourse Mulhouse Haut-Rhin Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Suivez le fil Mulhouse 2023-03-25 was last modified: by Suivez le fil Mulhouse Mulhouse 25 mars 2023 10 rue de la Bourse Mulhouse Haut-Rhin Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin