Stage “Le Théâtre et la Peinture” avec Coco Felgeirolles L’Isle-Adam, 28 mai 2022, L'Isle-Adam. Stage “Le Théâtre et la Peinture” avec Coco Felgeirolles L’Isle-Adam

2022-05-28 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00

L’Isle-Adam Val-d’Oise L’Isle-Adam EUR En l’espace de 6 jours, la peinture sera joué ! De l’impressionnisme au surréalisme, les œuvres prendront vie dans le regards des participants. L’imaginaire foisonnera d’histoires ! ciepierreadam@gmail.com +33 6 51 16 60 96 L’Isle-Adam

