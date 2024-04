Café des parents ESPACE GERMINAL, SCÈNES DE L’EST VALDOISIEN Fosses, vendredi 26 avril 2024.

Café des parents Un moment convivial d’échange entre parents. Vendredi 26 avril, 19h00 ESPACE GERMINAL, SCÈNES DE L’EST VALDOISIEN Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Le café des parents du vendredi 26 avril, se déroule à l’Espace Germinal de 19h à 20h30. Un temps d’échange sans les enfants, pour se ressourcer, intéragir sans tabous et sans thèmes particuliers !

ESPACE GERMINAL, SCÈNES DE L’EST VALDOISIEN 2 av. du Mesnil 95470 Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 72 88 80 http://www.espacegerminal.fr https://www.facebook.com/search/top?q=espace%20germinal%20-%20sc%C3%A8ne%20de%20l%27est%20valdoisien [{« type »: « email », « value »: « cfribolle@mariefosses.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0778788727 »}, {« type »: « email », « value »: « rpe@marlylaville.fr »}]

parents café

Mairie de Fosses