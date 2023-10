Opérapiécé Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 26 avril 2024, Louvres.

Opérapiécé Vendredi 26 avril 2024, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 10€

Un air de William Sheller galope après le Guillaume Tell de Rossini, un refrain de Brigitte Fontaine séduit la 40e de Mozart, une mélodie de Françoise Hardy tintinnabule à la suite d’une pavane de Ravel…

Entièrement chanté, Opérapiécé ose un savant et pétillant mélange des genres, sans hiérarchiser le plaisir musical, l’accordéon apportant sa couleur originale à ce répertoire.

Une redécouverte ludique et rafraîchissante de thèmes classiques illustres.

« Les noces joyeuses du classique et de la chanson, virtuose ! » – Le Monde

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

théâtre spectacle