Conférence-visite-apéro : Les artistes ont-ils inventé l’archéologie ? Musée ARCHÉA Louvres, vendredi 26 avril 2024.

Conférence-visite-apéro : Les artistes ont-ils inventé l’archéologie ? Une conférence-visite-apéro au musée, pour décrypter notre exposition du moment et les liens entre art contemporain et archéologie ! Vendredi 26 avril, 18h30 Musée ARCHÉA Gratuit, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-26T18:30:00+02:00 – 2024-04-26T20:30:00+02:00

Les artistes ont tissé depuis les années 1920 des fils avec l’imaginaire archéologique. D’abord séduits par les formes plastiques des vestiges artistiques découverts en fouilles archéologiques, ils ont fini par s’approprier les objets d’étude de cette science, sa méthodologie et sa terminologie, afin d’écrire une histoire anticipée de leur temps. Ainsi, l’objet est le dénominateur commun à toutes les créations contemporaines qui s’inspirent de l’archéologie. Le corpus d’œuvres de l’exposition ARTchéologie, des vestiges et des œuvres permettra d’examiner les analogies qui rapprochent l’art contemporain de cette fascinante science humaine.

Par Audrey Norcia, Docteure en histoire de l’art contemporain (Paris I Panthéon-Sorbonne) et Michael Jasmin, Docteur en archéologie orientale (Paris I Panthéon-Sorbonne)

Cette soirée conférence se terminera par un apéritif en compagnie des intervenants.

Gratuit. Réservation conseillée auprès de l’accueil du musée au 01.34.09.01.02, ou sur notre site internet.

Musée ARCHÉA 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 09 01 02 http://archea.roissypaysdefrance.fr/ https://www.facebook.com/archea.musee/;https://twitter.com/MuseeARCHEA;https://www.instagram.com/museearchea/ [{« type »: « link », « value »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-conferences »}] [{« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/exposition-a-venir/artcheologie-des-vestiges-et-des-oeuvres »}, {« link »: « https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-conferences »}] Musée d’archéologie au nord-est de Paris. Ligne RER D, direction Orry-la-Ville ou Creil depuis Paris, gare de Louvres. RD317 (route entre Gonesse et Senlis), sortie Louvres – centre.

archéologie conférence

Jean-Yves Lacôte