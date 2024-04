Fête de printemps Place du Pays de France Roissy-en-France, samedi 27 avril 2024.

Fête de printemps Rendez-vous le samedi 27 avril, de 9 h à 18 h, place du Pays-de-France, pour fêter l’arrivée du printemps ! Samedi 27 avril, 09h00 Place du Pays de France entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

De nombreux stands et animations vous attendent :

• Mini ferme pédagogique

• Démonstration d’une collecte et vente de miel

• Atelier animé par le lieu de vie partagé

• Vente de plantes, bulbes et graines

• Stand de décoration fleurie pour vélo, trottinette, poussette… de 9 h à 15 h

• Atelier animé par l’office de tourisme

• Stand tenu par le Sigidurs

• Et bien d’autres surprises…

Rendez-vous dès 15 h pour défiler dans les rues du village avec le char fleuri. Vous pourrez présenter votre création (vélo, trottinette, poussette…) à cette occasion. Trois prix seront décernés pour récompenser les meilleurs d’entre vous.

Entrée libre.

Restauration possible sur place.

Place du Pays de France 95700 Roissy-en-France Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.roissyenfrance.fr/evenements »}]

printemps fête

@Service communication mairie de Roissy-en-France