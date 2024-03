Rentrée 42, bienvenue les enfants. Espace culturel La Tuilerie Saint-Witz, vendredi 26 avril 2024.

Rentrée 42, bienvenue les enfants. Pièce de théâtre de Pierre-Olivier Scotto et Xavier Lemaire, à La Tuilerie Saint-Witz. Vendredi 26 avril, 20h30 Espace culturel La Tuilerie Tarifs : 14 et 7€ . Pour un groupe constitué de 10 personnes : 7€

Début : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T20:30:00+02:00 – 2024-04-26T22:00:00+02:00

Nous sommes en octobre 1942, c’est la rentrée des classes à l’école élémentaire Victor Hugo, du 11ème arrondissement de Paris. Les maîtresses se retrouvent après les grandes vacances pour préparer la rentrée… Le lendemain, il n’y a que 14 élèves sur 123 ! Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Que fait-on ?

Avec cette pièce, on replonge dans la grande Histoire à travers des histoires, des vies, des visions différentes.

Une pièce sur un sujet déjà beaucoup traité, mais avec un point de vue différent et très intéressant.

L’écriture est vive, touchante et arrive même à être drôle malgré le sujet abordé.

Le décor est très réaliste et l’interprétation des comédiens excellente !

Avec Anne Richard, Emilie Chevrillon, Isabelle Andréani, Fanny Lucet, Dominique Thomas et Michel Laliberté.

Mise en scène : Xavier Lemaire.

Espace culturel La Tuilerie rue de Paris 95470 Saint-Witz

théâtre mémoire

Alejandro GUERRERO