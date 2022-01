Stage Arts du Cirque – Galaprini Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Stage Arts du Cirque – Galaprini Capbreton, 21 février 2022, Capbreton. Stage Arts du Cirque – Galaprini Rue du Stade Ecole de Cirque Galaprini Capbreton

2022-02-21 – 2022-02-25 Rue du Stade Ecole de Cirque Galaprini

Stage arts du cirque : acrobaties, trampoline, trapèze, tissu, équilibre, jonglerie… Pour les vacances, éveil, initiation, perfectionnement aux arts du cirque avec l'école Galaprini. Stage pour les 4/6 ans et pour les 7/11ans, du lundi au vendredi. L'inscription ne sera prise en compte qu'après le règlement intégral du stage.
65 85 EUR

