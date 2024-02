Spectacle « Thé à la menthe ou t’es citron ? » Brix, vendredi 8 mars 2024.

Spectacle « Thé à la menthe ou t’es citron ? » Brix Manche

Comédie de P. Haudecoeur et D. Navarro.

Tous les bénéfices seront reversés (Restos du Cœur et Croix Rouge pour l’Ukraine).

Dans le cadre du festival Fest’Ar

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08

Brix 50700 Manche Normandie compagniedupasdudiable@gmail.com

