Les ateliers vacances > « Pixel Beaux-Arts » Saint-Lô Manche

Le Musée d’Art et d’Histoire propose un atelier vacances « Pixel Beaux-Arts », à 15h (durée 1h30), pour les 6/12 ans.

Et si les oeuvres du musée pouvaient à leur tour créer un univers de jeu-vidéo ? Allons de plates-formes en plates-formes à la recherche de personnages et de décors et imaginons un écran de ce jeu-vidéo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 15:00:00

fin : 2024-04-30

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie musee@saint-lo.fr

L’événement Les ateliers vacances > « Pixel Beaux-Arts » Saint-Lô a été mis à jour le 2024-03-15 par OT Saint-Lô