Balade bien-être « Un pas après l’autre » au Mont Castre Montsenelle, mardi 30 avril 2024.

Balade bien-être « Un pas après l’autre » au Mont Castre Montsenelle Manche

Découvrez et atteignez l’état de bien-être que vous êtes venus chercher. Enrichissez votre capacité à croire en vous, et à avancer librement.

Venez expérimenter les bienfaits de l’automassage et de la sophrologie pour une détente totale du corps et de l’esprit, avec :

– Aimie Fautrat, Sophrologue ;

– Emeline Uitz, Naturopathe & Réflexologue.

Localisation Montsenelle. Lieu précis indiqué lors de la réservation.

Niveau Modéré, dénivelé.

Le nombre de place est limité, pensez à réserver.

——-

Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Nous pouvons ajouter d’autres dates, sur demande. (sous réserve de disponibilités-nous contacter)

Découvrez et atteignez l’état de bien-être que vous êtes venus chercher. Enrichissez votre capacité à croire en vous, et à avancer librement.

Venez expérimenter les bienfaits de l’automassage et de la sophrologie pour une détente totale du corps et de l’esprit, avec :

– Aimie Fautrat, Sophrologue ;

– Emeline Uitz, Naturopathe & Réflexologue.

Localisation Montsenelle. Lieu précis indiqué lors de la réservation.

Niveau Modéré, dénivelé.

Le nombre de place est limité, pensez à réserver.

——-

Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Nous pouvons ajouter d’autres dates, sur demande. (sous réserve de disponibilités-nous contacter) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:00:00

Montsenelle 50250 Manche Normandie aimiesophrologie@gmail.com

L’événement Balade bien-être « Un pas après l’autre » au Mont Castre Montsenelle a été mis à jour le 2024-03-06 par Côte Ouest Centre Manche