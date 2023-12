Des bêtes pas si bêtes ! Route du Grouin du Sud Vains, 30 avril 2024, Vains.

Vains Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 14:30:00

fin : 2024-04-30 16:30:00

Découverte des insectes des jardins et fabrication d’un hôtel à insectes..

Découverte des insectes des jardins et fabrication d’un hôtel à insectes.

Découverte des insectes des jardins et fabrication d’un hôtel à insectes.

.

Route du Grouin du Sud

Vains 50300 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Réseau Sites et Musées