Atelier modelage « Vacances de Printemps » Le Placître Ger, mardi 30 avril 2024.

Atelier modelage « Vacances de Printemps » Le Placître Ger Manche

Petits et grands s’initient au modelage lors d’un atelier de 2 heures avec la céramiste du musée !

Avec son savoir-faire, elle vous guidera dans la réalisation d’un objet en terre. La pièce sera séchée puis cuite dans les semaines suivantes, au musée, et sera à récupérer un mois plus tard.

Bol, masque, personnage… à vous de choisir et de laisser parler votre imagination.

A la fin de la séance, une démonstration de tournage vous est proposée. Vous êtes également invités à aller découvrir le musée Lien externe.

Les objets réalisés lors de l’atelier sont séchés et cuits au musée dans les semaines qui suivent (délai d’un mois environ).

Sur réservation. A partir de 4 ans. Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:00:00

fin : 2024-04-30 12:00:00

Le Placître 3 Rue du Musée

Ger 50850 Manche Normandie musee.ger@manche.fr

