Visite commentée Barfleur, mardi 30 avril 2024.

Visite commentée Barfleur Manche

Barfleur et la mer… Toute l’histoire de la ville est tournée vers elle son nom d’abord, donné par les vikings venus en bateau du nord il y a plus de 1000 ans, puis, son essor dès le Moyen-Age grâce aux chantiers de construction navale et à la pêche. Barfleur, avec ses multiples palettes de couleurs changeantes au grès des marées, a inspiré les artistes et y ont posé leurs chevalets.

Durée 1h30 conseillé à partir de 12 ans

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:30:00

fin : 2024-04-30

Barfleur 50760 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

