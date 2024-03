Spectacle « Ranger » à Niort Le Moulin du Roc Scène nationale Niort, jeudi 21 mars 2024.

Ce monologue poétique et simple, incarné par l’immense Jacques Weber, raconte le tendre amour d’un septuagénaire pour sa femme. L’homme revêt chaque jour son costume trois pièces depuis sa disparition. Pour te faire plaisir , dit-il au cadre posé sur la table.

Dans la froideur moderne d’une chambre d’hôtel hongkongaise, il lui raconte comme le hante le souvenir du bonheur partagé, de l’intimité, des caresses, des voyages, de ce qui fut leur existence commune et n’est plus. Il vient de recevoir un prix pour son oeuvre littéraire et refait le fil de sa journée, une cérémonie à sa gloire, où le dîner était atroce. Ses mots sont le pas à pas qu’il accomplit vers une fin choisie.

Le mercredi 20 mars à 20h30 et jeudi 21 mars à 19h

Tarif de 15 à 40€

Durée 1h15

Dès 12 ans .

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-21

Le Moulin du Roc Scène nationale 9 Boulevard Main

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lemoulinduroc.fr

