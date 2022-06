Spectacle : OupPs ! – La Carte du Tendre Sélestat, 29 juin 2022, Sélestat.

Spectacle : OupPs ! – La Carte du Tendre

EUR Tout droit tiré d’un album de famille, un musicien et une marionnette évoluent dans un décor fait de photographies. On y croise un drôle de personnage au nom de Moi-même, différent par ses petites oreilles de chat et un miroir à la place du visage. En partant à la rencontre de ce petit héros à travers ses peurs, ses bêtises, ses joies, La carte du Tendre, qui fait partie du triptyque « OupPs ! » proposé par la Cie Atelier Mobile, aborde la notion de la construction de soi à travers ses souvenirs et grâce à deux filtres : l’émotion ressentie au moment où l’événement s’est déroulé, et ce que ce souvenir fait naître quand il surgit dans notre mémoire…Co-écrit avec des enfants et des jeunes en structures médico-sociales (IME, Itep, IMPro, mineurs isolés…), le spectacle porte leurs voix, envies, désirs et craintes…qui se révèlent universels. A partir de 4 ans.

Spectacle avec un musicien et une marionnette suivi d’un temps d’échange, à partir de 4 ans

