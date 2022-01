SPECTACLE – MICHEL GUILLET SOLO Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

SPECTACLE – MICHEL GUILLET SOLO
Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Robert Metz

2022-01-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-01-29

Metz Moselle

Michel Guillet, compositeur et plasticien, produit depuis 20 ans une musique électroacoustique aux accents bruitistes. Ses compositions en tension créent des espaces fragmentés, hétérogènes, en perpétuel mouvement, qui explorent son intérêt pour les textures et les détails. Il développe depuis plusieurs années, ces mêmes recherches, dans le domaine de l’improvisation à la guitare open tune avec un dispositif restreint de pédales d’effets.

Il compose régulièrement des pièces sonores en collaboration avec des chorégraphes contemporains. Dans son travail de plasticien, par ailleurs, il réalise des installations, des wall-painting et des vidéos qui remettent en cause les codes admis de la représentation et les automatismes de la perception du quotidien. +33 6 72 08 17 13 http://www.fragment-asso.com/ dr

