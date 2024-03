Spectacle « Le Super pouvoir de l’eau » par le Théâtre à Molette La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux, samedi 23 mars 2024.

Spectacle « Le Super pouvoir de l’eau » par le Théâtre à Molette Du théâtre d’objet pour raconter de manière captivante le cycle de l’eau, dès 7 ans; dans le cadre de la journée mondiale de l’Eau à la MJC 21, programme complet sur site internet. Samedi 23 mars, 14h15 La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:15:00+01:00 – 2024-03-23T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:15:00+01:00 – 2024-03-23T15:00:00+01:00

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.laboulit.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjclussac.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 39 27 »}]

eau Théâtre d’objet

