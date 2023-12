Fête de printemps Place Sainte-Croix Loudun, 4 mai 2024 09:00, Loudun.

Loudun,Vienne

La Ville de Loudun en collaboration avec la Fédération des Acteurs Économiques accueillera des horticulteurs, artisans, producteurs, brocanteurs professionnels, associations, sans oublier la création d’un décor par les espaces verts de la ville de Loudun de 9h à 19h..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 19:00:00. .

Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The town of Loudun, in collaboration with the Fédération des Acteurs Économiques, will welcome horticulturists, craftsmen, producers, professional second-hand dealers and associations, not forgetting the creation of a décor by the town’s green spaces from 9am to 7pm.

La ciudad de Loudun, en colaboración con la Fédération des Acteurs Économiques, acogerá de 9.00 a 19.00 horas a horticultores, artesanos, productores, vendedores profesionales de segunda mano y asociaciones, sin olvidar la creación de un decorado por los espacios verdes de la ciudad.

Die Stadt Loudun wird in Zusammenarbeit mit der Fédération des Acteurs Économiques von 9 bis 19 Uhr Gartenbaubetriebe, Handwerker, Produzenten, professionelle Trödler, Vereine und nicht zu vergessen die Schaffung einer Kulisse durch die Grünflächen der Stadt Loudun begrüßen.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme du Pays Loudunais