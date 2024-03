Loto gourmand Espace Gartempe Montmorillon, jeudi 2 mai 2024.

Loto gourmand Après-midi loto proposé à tous les séniors de plus de 60 ans ! Jeudi 2 mai, 14h00 Espace Gartempe Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T14:00:00+02:00 – 2024-05-02T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T14:00:00+02:00 – 2024-05-02T17:00:00+02:00

Le C.C.A.S. de Montmorillon et l’association Les Insatiables proposent à tous les séniors de plus de 60 ans de participer à un après-midi loto avec de nombreux lots gourmands à gagner, proposés en lien avec le réseau de producteurs locaux.

Ce temps convivial s’inscrit dans un cycle totalement gratuit d’actions « De la grille à l’assiette » et sera coanimé par une diététicienne qui répondra à vos questions d’ordre nutritionnel et sensibilisera les participants sur l’importance du rôle d’aidant.

Ouvert aux plus de 60 ans

Proposé par l’association Les Insatiables et le C.C.A.S de Montmorillon

Espace Gartempe Espace Gartempe montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 91 05 00 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@ville-montmorillon.fr »}]

loto gourmandise