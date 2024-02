Cirque théâtralisé « Les Accrostiches » Espace Culturel René Monory Loudun, vendredi 3 mai 2024.

Depuis 1994, les Acrostiches défient la gravité dans tous les sens du terme, créent des spectacles où la poésie se mêle aux prouesses, où les corps et les mots sont en accord, 30 ans qu’ils exécutent des numéros techniques très précis en perpétuel déséquilibre soumis à l’aléatoire et au loupé, et qu’ils tournent dans le monde entier… Ne manquez pas leur dernière création ExCENTRIQUES !!! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

