Visite de la Brasserie La Pichotte 11 rue de la Cordeau Moussac, vendredi 3 mai 2024.

Visite de la Brasserie La Pichotte Visite de la Brasserie La Pichotte Vendredi 3 mai, 14h00 11 rue de la Cordeau Gratuit, sur inscription au 05 49 91 11 96

Mickaël Vatin vous accueille dans sa brasserie pour vous faire découvrir son savoir-faire.

Installée depuis plus d’un an, la brasserie connaît un succès croissant grâce à ses nouveautés qui ne manqueront pas de vous ravir.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

11 rue de la Cordeau 86150 Moussac-sur-Vienne Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine accueil@sudviennepoitou.com 05 49 91 11 96 http://www.sudviennepoitou.com

