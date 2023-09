Spectacle : 1er round 12 place du Général de Gaulle Civray, 4 mai 2024, Civray.

Civray,Vienne

Avec un nouveau spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up, Djamil Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner.

Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO.

Ses armes ? Une énergie incroyable, un phrasé unique et un jeu de jambes légendaire qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes. Son humour décalé, touchant à la fois les sujets de société et les expériences personnelles, fait de lui un artiste incontournable de l’humour en France..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . .

12 place du Général de Gaulle La Margelle

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With a new show more akin to a boxing match than stand-up, Djamil Le Shlag sets out to conquer the title of biggest punchliner.

For his first round in the pros, he has only one objective: the knockout.

His weapons? Incredible energy, unique phrasing and legendary footwork that will keep you on the ropes for 60 minutes. His offbeat humor, touching on both social issues and personal experiences, has made him one of France?s leading humor artists.

Con un nuevo espectáculo más parecido a un combate de boxeo que a una rutina de stand-up, Djamil Le Shlag se propone ganar el título de mayor pegador.

En su primer asalto como profesional, sólo tiene un objetivo: el nocaut.

¿Sus armas? Una energía increíble, un fraseo único y un juego de pies legendario que le mantendrán contra las cuerdas durante 60 minutos. Su humor desenfadado, que toca tanto temas sociales como experiencias personales, le ha convertido en uno de los principales artistas cómicos de Francia.

Mit einer neuen Show, die eher an einen Boxkampf als an Stand-up erinnert, macht sich Djamil Le Shlag auf, den Titel des größten Punchliners zu erobern.

In seiner ersten Runde bei den Profis hat er nur ein Ziel: den Knockout.

Seine Waffen? Eine unglaubliche Energie, eine einzigartige Phrasierung und eine legendäre Beinarbeit, die Sie 60 Minuten lang in die Seile treiben wird. Sein schräger Humor, der sowohl gesellschaftliche Themen als auch persönliche Erfahrungen aufgreift, macht ihn zu einem unumgänglichen Comedy-Künstler in Frankreich.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou