Spectacle le Petit Prince Drusenheim Drusenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Drusenheim

Spectacle le Petit Prince Drusenheim, 1 juillet 2022, Drusenheim. Spectacle le Petit Prince Drusenheim

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01

Drusenheim Bas-Rhin Par le Kiwini. Les enfants auront l’occasion de rencontrer le Saint-Nicolas qui a toujours au fond de ses larges poches quelques friandises à distribuer.

Buvette et restauration sur place.

Animaux non acceptés. Par le Kiwini. Drusenheim

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Drusenheim Autres Lieu Drusenheim Adresse Ville Drusenheim lieuville Drusenheim Departement Bas-Rhin

Drusenheim Drusenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drusenheim/

Spectacle le Petit Prince Drusenheim 2022-07-01 was last modified: by Spectacle le Petit Prince Drusenheim Drusenheim 1 juillet 2022 Bas-Rhin Drusenheim

Drusenheim Bas-Rhin