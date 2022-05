Spectacle Kévin Levy Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Spectacle Kévin Levy Capbreton
2022-06-04 21:00:00

2022-06-04 21:00:00 – 2022-06-04

Retrouvez pour un spectacle unique dans la région, l'incroyable Kévin et son humour de cocu !! Cela se passera au Casino de Capbreton dans la salle de spectacles, dès 21h!
+33 5 58 72 12 11
Association lartistes

Capbreton

dernière mise à jour : 2022-05-13

