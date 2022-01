SPECTACLE – DONEDA/REGEF DUO Lorry-lès-Metz Lorry-lès-Metz Catégories d’évènement: Lorry-lès-Metz

Dominique Regef vielle à roue

Michel Doneda saxophones

Leur première rencontre remonte au début des années 90. Plusieurs disques témoignent de leur collaboration : « Tourneries » « l’élémentaire sonore » et puis le trio « SOC » réalisé avec le percussionniste Le Quan Ninh.

Depuis peu, Ils se retrouvent dans l’ensemble d’improvisateurs : « Le UN ».

Tous deux ont développé des techniques particulières sur leurs instruments respectifs et sont lancés dans le mouvement perpétuel de l’exploration.

La pulsation est aussi une caractéristique de leur musique. La vielle à roue, que Dominique Regef appelle le « synthétiseur du moyen âge », entraîne leur jeu dans une grande variété de rythmes qui ne sont jamais discursifs mais organiques comme la respiration.

