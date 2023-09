SPECTACLE SHEN YUN Rue des artistes Amnéville, 8 mai 2024, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Shen Yun : un voyage inoubliable au cœur de la Chine millénaire

Laissez-vous éblouir par un spectacle féerique et vivez un voyage unique à travers 5000 ans d’histoire ! Découvrez les trésors d’une civilisation millénaire à travers les légendes de la Chine ancienne. Shen Yun vous fait redécouvrir la culture traditionnelle chinoise telle que vous ne l’avez jamais vue.

L’atmosphère enveloppante qui naît du pas des danseurs, la volupté des manches qui parcourent l’air avec tant d’élégance, l’énergie maîtrisée des artistes sur scène et l’évocation touchante de la culture chinoise dans ses multiples facettes vous feront ressentir de nouvelles émotions. Une excellence et un raffinement qui nous font entrevoir ce que l’Homme peut avoir de divin. Sur scène, Shen Yun met en valeur des idéaux comme la loyauté, l’humilité, la compassion, la tolérance – la beauté alliée à la bonté – au cœur d’une expérience complète, à la fois magistrale et touchante. L’énergie positive du spectacle a procuré une joie sincère à des millions de spectateurs à travers le monde. Aujourd’hui, l’essence d’une civilisation perdue renaît.

Une expérience inoubliable, des souvenirs gravés dans vos cœurs : partagez ce moment privilégié avec vos proches. Réservez dès maintenant !. Tout public

Jeudi 2024-05-08 15:00:00 fin : 2024-05-08 . 69 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Shen Yun: an unforgettable journey to the heart of ancient China

Let yourself be dazzled by a magical show and experience a unique journey through 5000 years of history! Discover the treasures of a thousand-year-old civilization through the legends of ancient China. Shen Yun lets you rediscover traditional Chinese culture as you’ve never seen it before.

The enveloping atmosphere created by the dancers? steps, the voluptuousness of the sleeves as they elegantly sweep through the air, the controlled energy of the artists on stage and the touching evocation of Chinese culture in all its multiple facets will stir your emotions to new heights. Excellence and refinement that give us a glimpse of the divine in mankind. On stage, Shen Yun highlights ideals such as loyalty, humility, compassion, tolerance? beauty combined with kindness? in a complete experience that is both masterful and touching. The show?s positive energy has brought sincere joy to millions of spectators worldwide. Today, the essence of a lost civilization is reborn.

An unforgettable experience, memories engraved in your heart: share this special moment with your loved ones. Book now!

Shen Yun: un viaje inolvidable al corazón de la antigua China

Déjese deslumbrar por un espectáculo mágico y viva un viaje único a través de 5.000 años de historia Descubra los tesoros de una civilización milenaria a través de las leyendas de la antigua China. Shen Yun le permitirá redescubrir la cultura tradicional china como nunca antes la había visto.

La atmósfera envolvente creada por los pasos de las bailarinas, la voluptuosidad de las mangas que se mueven con elegancia por el aire, la energía controlada de los artistas en escena y la conmovedora evocación de la cultura china en todas sus múltiples facetas suscitarán en usted nuevas emociones. Excelencia y refinamiento que nos permiten vislumbrar lo divino en la humanidad. Sobre el escenario, Shen Yun pone de relieve ideales como la lealtad, la humildad, la compasión, la tolerancia… la belleza combinada con la bondad… en una experiencia completa que es a la vez magistral y conmovedora. La energía positiva del espectáculo ha llenado de sincera alegría a millones de espectadores de todo el mundo. Hoy renace la esencia de una civilización perdida.

Una experiencia inolvidable, recuerdos grabados en el corazón: comparta este momento especial con sus seres queridos. ¡Reserve ya!

Shen Yun: Eine unvergessliche Reise in das Herz des tausendjährigen Chinas

Lassen Sie sich von einer märchenhaften Show verzaubern und erleben Sie eine einzigartige Reise durch 5000 Jahre Geschichte! Entdecken Sie die Schätze einer jahrtausendealten Zivilisation durch die Legenden des alten China. Shen Yun lässt Sie die traditionelle chinesische Kultur wiederentdecken, wie Sie sie noch nie zuvor gesehen haben.

Die einhüllende Atmosphäre, die aus den Schritten der Tänzer entsteht, die sinnlichen Ärmel, die so elegant durch die Luft fliegen, die kontrollierte Energie der Künstler auf der Bühne und die berührende Beschwörung der chinesischen Kultur in ihren vielen Facetten werden neue Emotionen in Ihnen wecken. Exzellenz und Raffinesse lassen uns erahnen, was der Mensch an Göttlichem haben kann. Auf der Bühne stellt Shen Yun Ideale wie Loyalität, Demut, Mitgefühl, Toleranz, Schönheit und Güte in den Mittelpunkt eines meisterhaften und berührenden Gesamterlebnisses. Die positive Energie der Show hat Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt ehrliche Freude bereitet. Heute wird die Essenz einer verlorenen Zivilisation wiederbelebt.

Ein unvergessliches Erlebnis, eine Erinnerung, die sich in Ihr Herz brennt: Teilen Sie diesen besonderen Moment mit Ihren Lieben. Buchen Sie jetzt!

Mise à jour le 2023-09-20 par DESTINATION AMNEVILLE