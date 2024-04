MARCHÉAUX POUSSINS ET AUX OEUFS À COUVER Sarrebourg, mercredi 8 mai 2024.

Mercredi

La société aviculture de Sarrebourg et environs organise un marché aux poussins et œufs à couver. L’entrée est gratuite. On y trouvera également une buvette et petite restauration.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 13:00:00

rue du Maire Emile Stock Foyer de Hoff

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

L’événement MARCHÉAUX POUSSINS ET AUX OEUFS À COUVER Sarrebourg a été mis à jour le 2024-04-05 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG