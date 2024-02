JOURNÉE DE LA MOSELLE Manderen-Ritzing, jeudi 9 mai 2024.

JOURNÉE DE LA MOSELLE Manderen-Ritzing Moselle

Jeudi

A l’occasion de la Journée de la Moselle, le Château d e Malbrouck accueillera son 3ème Marché des Producteurs labellisés Qualité MOSL . Profitez de l’entrée gratuite au site pour passer un agréable moment de convivialité animée par la guinguette à roulettes de La Guinche. Venez déguster et vous

procurer les produits du terroir issus du savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux. Nous vous attendons en famille ou entre amis, un château gonflable et des ateliers manuels occuperont les plus petits.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Rue du Château

Manderen-Ritzing 57480 Moselle Grand Est malbrouck@moselle.fr

L’événement JOURNÉE DE LA MOSELLE Manderen-Ritzing a été mis à jour le 2024-02-20 par TROIS FRONTIERES TOURISME