EXPOSITION – L’ECLAT DU BLANC. BISCUITS DE PORCELAINE LORRAINS DU XVIIIE SIÈCLE rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg, 1 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Au XVIIIe siècle, les biscuits de porcelaine connaissent un grand succès en France et plus largement en Europe. Particulièrement réputées, les manufactures lorraines brillent par la qualité de leur production. Abordant des thématiques diverses (amours, vie champêtre, littérature, etc.), les pièces qu’elles produisent témoignent des goûts de leurs contemporains mais aussi du savoir-faire des nombreux artisans intervenant lors de leur fabrication.

Cette exposition propose un dialogue inédit entre des statuettes du palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain et des biscuits de porcelaine de la manufacture de Niderviller conservés dans les collections du musée du Pays de Sarrebourg.

Elle a été réalisée par le musée du Pays de Sarrebourg en collaboration avec le palais des ducs –­ Musée Lorrain à la faveur de son projet de rénovation et d’extension et avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est.. Tout public

Vendredi 2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-12-23 18:00:00. 6 EUR.

rue de la Paix – Musée du Pays de Sarrebourg

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



In the 18th century, porcelain cookies were very successful in France and more widely in Europe. Particularly famous, the Lorraine factories shine by the quality of their production. Themes such as love, country life, literature, and so on, are all reflected in the pieces they produced, which reflect the tastes of their contemporaries as well as the know-how of the many craftsmen involved in their production.

This exhibition offers a unique dialogue between statuettes from the Palace of the Dukes of Lorraine ? Musée lorrain and porcelain cookies from the Niderviller factory in the collections of the Musée du Pays de Sarrebourg.

It was created by the Musée du Pays de Sarrebourg in collaboration with the Palace of the Dukes of Lorraine Museum as part of its renovation and extension project and with the support of the Direction régionale des affaires culturelles Grand Est.

En el siglo XVIII, las galletas de porcelana tuvieron mucho éxito en Francia y, más ampliamente, en Europa. Las fábricas de Lorena eran especialmente famosas por la calidad de su producción. Temas como el amor, la vida en el campo, la literatura, etc., se reflejan en las piezas que producían, que reflejan los gustos de sus contemporáneos, así como la habilidad de los numerosos artesanos que participaban en su fabricación.

Esta exposición ofrece un diálogo único entre las estatuillas del Palacio de los Duques de Lorena ? Museo de Lorena y las galletas de porcelana de la fábrica Niderviller, conservadas en las colecciones del Museo del País de Sarrebourg.

Ha sido realizada por el Museo del País de Sarrebourg en colaboración con el Palacio Ducal – Museo Lorena en el marco de su proyecto de renovación y ampliación y con el apoyo de la Dirección Regional de Asuntos Culturales del Gran Este.

Im 18. Jahrhundert waren Porzellanplätzchen in Frankreich und ganz Europa ein großer Erfolg. Die Manufakturen in Lothringen waren besonders berühmt und glänzten durch die hohe Qualität ihrer Produkte. Die Stücke, die sie zu verschiedenen Themen (Liebe, Landleben, Literatur usw.) herstellten, zeugen vom Geschmack ihrer Zeitgenossen, aber auch vom Können der zahlreichen Handwerker, die an ihrer Herstellung beteiligt waren.

Diese Ausstellung bietet einen neuartigen Dialog zwischen Statuetten aus dem Palast der Herzöge von Lothringen? Musée lorrain und Porzellankeksen der Manufaktur von Niderviller, die in den Sammlungen des Musée du Pays de Sarrebourg aufbewahrt werden.

Sie wurde vom Musée du Pays de Sarrebourg in Zusammenarbeit mit dem Palais des Ducs ? Musée Lorrain im Rahmen seines Renovierungs- und Erweiterungsprojekts und mit der Unterstützung der Direction régionale des affaires culturelles Grand Est realisiert.

Mise à jour le 2023-11-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG