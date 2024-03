BALADE BOTANIQUE PLANTES MÉDICINALES DE NOS CHEMINS Hombourg-Haut, jeudi 9 mai 2024.

Jeudi

On les piétine, on les arrache, on les traite de mauvaises herbes… parfois on les contemple lorsqu’il s’agit de beaux arbres… Savez-vous à quoi peuvent servir toutes ces plantes de nos chemins ? Quelles sont leurs vertus médicinales et comment les utilise-t-on dans les traditions de l’herboristerie ?

Au fil d’une balade sur les hauteurs de Hellering avec Morgane, praticienne en herboristerie, vous aurez la chance de découvrir ou de redécouvrir certaines plantes de la pharmacopée française. Vous aurez des explications pour les identifier et ne pas les confondre ainsi que tous les détails sur leurs histoires et leurs usages à vertus thérapeutiques. Sur inscription auprès de l’Office de tourisme. Lieu de rendez-vous exact donné lors de l’inscription.Adultes

15 EUR.

Début : 2024-05-09 10:00:00

fin : 2024-05-09 12:00:00

rue des Carrières

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

