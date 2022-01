SPECTACLE ‘DE QUEL CÔTÉ SOUFFLE DEMAIN ?’ Tréveray Tréveray Catégories d’évènement: Meuse

2022-01-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-01-28

Tréveray Meuse Tréveray Meuse Grand Est France 0 EUR Tout public Adultes ‘De quel côté souffle Demain ?’, Une histoire de libertés, sortie de résidence de la Cie La Chose publique.

Il est enfermé. Prisonnier volontaire ou soumis à une injonction, qui sait ? Il est dedans mais il sait le dehors. Le dehors ça existe. Il le sent du dedans. Et puis un jour, il s’autorise (à moins que ce ne soit une nouvelle injonction ?) à se désenfermer… C’est un spectacle absurde, allégorique et poétique. +33 3 29 78 66 60 https://ecureypolesdavenir.com/de-quel-cote-souffle-demain/ Tréveray

