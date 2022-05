Spectacle Coquelicontes : Magguy Faraux, contes du diable La Souterraine La Souterraine La SouterraineLa Souterraine Catégories d’évènement: Creuse

2022-05-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-25

La Souterraine Creuse salle des fêtes rue du Coq

Magguy se souvient des jours où des grands vents balayaient l’île, sa maman racontait, contes à frémir, bas bois bruyant de choses étrange.

Cachons nous car voici le Diable des Gourmandises avec toute sa compagnie hurlante ! Tandis que le cyclone fait rage au dehors. Magguy vous entraîne dans le sillage de sa parole, et des odeurs de son bon chocolat créole parfumé à la cannelle et vanille, et si le Diable des Gourmandises ne nous a pas dévoré, nous partagerons ensemble cette doucine chocolatée. A 10h. Tout public à partir de 6ans, tarif :3€

