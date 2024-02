La Naute Concert des voix et du groove! Champagnat, samedi 11 mai 2024.

La Naute Concert des voix et du groove! Champagnat Creuse

Concert des voix et du groove!

LOUV

Électro Tribal

Du rituel à la transe. Du tambour au beat électro. Des chants sauvages, une musique intuitive, un rote de passage, une célébration du maintenant, une exploration du vivant, une manifestation, une boum à multiples facettes! Portée par des chants du monde et des textes avec ou sans paillettes. Autour d’une sensibilité organique et électro, Louv a envie de mettre de la couleur, de la joie, d’honorer la beauté du monde et aussi de parler de ce qui la révolte.

MYSTICALLY

Reggae/soul

Mystically, c’est deux voix, deux empreintes pour une seule et même vibration. L’essence même de leur musique des harmonies vocales féminines au service d’un Reggae Roots aux sonorités afro-caribéennes mêlées de Soul et d’influences World. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:30:00

fin : 2024-05-11

Etang de la naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

