Brunch et joue Guéret, samedi 10 février 2024.

Brunch et joue Guéret Creuse

« Brunch et joue » spécial Carnaval.

Venez déguisés.

Découverte de Catan Junior, Attrape Monstres et Tours Ambulantes.

3 tables, 3 choix de jeux. Rencontrez des joueurs, grignotez et partagez !

Brunch fourni par Petits d’Homme. EUR.

37 Grande Rue

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine petitsdhomme@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00



L’événement Brunch et joue Guéret a été mis à jour le 2024-01-31 par Creuse Tourisme