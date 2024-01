Théâtre Hélios Récital Chopin – Mas Musici Mérinchal, samedi 11 mai 2024.

Théâtre Hélios Récital Chopin – Mas Musici Mérinchal Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 18:30:00

fin : 2024-05-11

Au programme de cette soirée en hommage à Frédéric Chopin :

Au piano Les nocturnes op.15 n°2, op. 37 n°1, op. 49 n°1, op. 55 n°1, op. posthume en do# mineur, la ballade n°1 op. 23 et les valses op. 64 n°1 et op. 64 n°3

Au violoncelle et piano La valse op. 64 n°2, l’étude op. 25 n°7 et la mazurka op. 64 n°2

Gregory Leonti, issu du Conservatoire Royal de Bruxelles, se produit en tant que pianiste accompagnateur dans des opéras renommés tels que Bordeaux, Marseille, Avignon, Toulon et Montpellier.

Boris Benzadia se produit régulièrement en solo, musique de chambre, et au sein d’orchestres différents à travers le monde.

Boris a créé en 2016, avec ses partenaires, le festival international de musique de chambre Mas Musici en Creuse.

Musique classique • Adultes, à partir de 10 ans • 65 mn

Tarif plein 15 €, réduit 13 € • Hors abonnement

Marlanges

Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine association.helios@orange.fr



L’événement Théâtre Hélios Récital Chopin – Mas Musici Mérinchal a été mis à jour le 2024-01-19 par Marche et Combraille en Aquitaine