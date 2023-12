Journées des plantes de printemps Arboretum de la sédelle Crozant, 11 mai 2024 10:00, Crozant.

Crozant,Creuse

ARBORETUM DE LA SÉDELLE

La fête des plantes de printemps vous propose des ventes de plantes rares ainsi que des visites guidées pour découvrir l’arboretum en pleine éclosion, un ravissement pour les yeux! Des conférences sont proposées afin de mieux comprendre la nature. Pour les grands et les petits.

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés..

2024-05-11 fin : 2024-05-12 18:00:00. .

Arboretum de la sédelle

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The party of spring plants proposes you sales of rare plants as well as guided tours to discover the arboretum in full hatching, a delight for eyes! Conferences are proposed to understand better the nature. For the big and the youngs.

ARBORETO DE LA SÉDELLE

La fiesta primaveral de las plantas incluye la venta de plantas raras y visitas guiadas al arboreto en plena floración, ¡todo un regalo para la vista! También habrá charlas para entender mejor la naturaleza. Para grandes y pequeños.

No se admiten perros.

ARBORETUM DE LA SÉDELLE

Das Frühlingsfest der Pflanzen bietet Ihnen den Verkauf seltener Pflanzen sowie Führungen durch das Arboretum, das sich in voller Blüte befindet – eine Augenweide! Es werden Vorträge angeboten, um die Natur besser zu verstehen. Für große und kleine Besucher.

Hunde sind nicht erlaubt.

