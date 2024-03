Café de l’espace Les Marmottes Flayat, samedi 11 mai 2024.

Café de l’espace Les Marmottes Flayat Creuse

LES MARMOTTES

Loin de la hype et des productions pop electro qui saturent les ondes, Les Marmottes proposent de vandaliser vos oreilles avec amour et générosité. Face à cette rôle de bande des montagnes, issue de toutes les influences entendues depuis que le rock existe, la seule posture possible est de s’abandonner à leur énergie indéniablement communicative, leur poésie sauvage et sensible, et d’entrer dans la danse avec eux !

Food truck Les Drôles de Damas 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

L’événement Café de l’espace Les Marmottes Flayat a été mis à jour le 2024-03-20 par Marche et Combraille en Aquitaine