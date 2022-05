SPECTACLE CONCERT : SUR LES CORDES DE L’ÉMOTION Flée, 19 juin 2022, Flée.

SPECTACLE CONCERT : SUR LES CORDES DE L’ÉMOTION Flée

2022-06-19 17:00:00 – 2022-06-19 18:30:00

Flée Sarthe Flée

Kwal (Vincent Loiseau) est auteur de textes depuis 20 ans. Passionné par la langue française, il explore différents aspects de la création artistique. Voyageur, son inspiration est le monde, qu’il parcourt inlassablement (Mali, Palestine, Algérie, Maroc, Égypte, Québec, Cuba, Tunisie, Turquie, Inde, Laos, Vietnam, Indonésie, Japon, Australie…), y récoltant carnets de voyage et anecdotes qu’il chante, raconte et écrit. Musicien, chanteur, auteur-compositeur, Kwal a fait son entrée sur la scène musicale en 2002 et réalise cinq albums en français, deux albums en bambara et un en arabe classique, des créations acoustiques avec des musiciens d’ici et d’ailleurs, plus de 400 concerts en France (Les Francofolies, Les vieilles charrues, Printemps de Bourges, Bataclan, La Maroquinerie…) et à l’international.

Tony Baker, pianiste anglais, il étudia la musique et la composition au Trinity College (Cambridge) puis acheva, en 1982, un doctorat d’État sur le poète américain W.C.Williams. Nombreux concerts à l’internationale, Ses œuvres et critiques publiées au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, au Japon, en République Tchèque, Irlande, et France où il vit.

Tarif “au chapeau” à la sortie.

Kwal, musicien, poète, écrivain, acteur, voyageur, entré sur la scène musicale en 2002, huit albums. En français, bambara, arabe classique. Tony Baker, merveilleux pianiste qu’on ne présente plus, nombreux concerts et écrits à l’international.

association@chapellesaintececile-flee.net +33 6 80 10 08 32 http://chapellesaintececile-flee.net/

Flée

